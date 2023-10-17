فروقات هائلة في تكلفة الصواريخ التي تطلقها حماس وإسرائيل.. تعرف عليها

وسط الحرب الطاحنة بين إسرائيل و حركة حماس يبرز سؤال مهم .. ما تكلفة حرب الصواريخ بين الطرفين؟

خبراء الحرب يقولون لا مجال للمقارنة بين قدرات إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة بتمويل عسكري سنوي تبلغ قيمته 3.3 مليار دولار و قدرات حماس التقليدية .. فإسرائيل تعتبر الأفضل تسليحاً في المنطقة.. وتضم قواتها الجوية الطائرة الأميركية المتقدمة من طراز F-35، وبطاريات الدفاع الصاروخي بما في ذلك صواريخ باتريوت أميركية الصنع، ونظام القبة الحديدية..

لكن هجوم السابع من أكتوبر خلّف صدمةً كبيرة رغم قدرات حماس التقليدية .. التي حللها الخبراء وفقاً للمقاطع المنتشرة على مواقع التواصل ..

و وفق تقرير لـ"Global News"، تشمل ترسانة حماس بنادق هجومية ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وقذائف صاروخية وأسلحة مضادة للدبابات، بالإضافة إلى بنادق قنص بعيدة المدى.

أحد كبار مسؤولي حماس قال لـ"رويترز" في حرب غزة عام 2008، كان الحد الأقصى لصواريخ حماس 40 كيلومترا .. لكن ذلك ارتفع إلى 230 كيلومترا بحلول عام 2021..

وبحسب تقرير للجامعة البحثية "كولورادو بولدر" الأميركية، تبلغ تكلفة الصواريخ التي تطلقها حماس نحو 600 دولار للصاروخ الواحد ، بينما تبلغ تكلفة كل صاروخ من القبة الحديدية الإسرائيلية بين 40 ألف و50 ألف دولار وبالتالي فإن صواريخ حماس هي أقل تكلفة بحوالي 100 مرة من تكلفة صواريخ القبة الحديدية التابعة لإسرائيل.

وتبلغ التكلفة الإجمالية التي تتحملها إسرائيل لإطلاق جميع صواريخها الاعتراضية حوالي 48 مليون دولار.. وتمتلك إسرائيل ما لا يقل عن 10 بطاريات للقبة الحديدية، تحتوي كل منها على 60 إلى 80 صاروخًا اعتراضيًا.. وبالتالي إذا أطلقت حماس 5 آلاف صاروخ فإن التكلفة ستكون 3 ملايين دولار فقط. .. إذن فالمفارقة هائلة في تكلفة الصواريخ بين الطرفين .