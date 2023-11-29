قبل "كوب 28".. 3 مخاطر مترابطة تواجه كوكب الأرض

يواجه كوكب الأرض ثلاثة مخاطر مرتبطة ببعضها بعضًا، وهي: التصحر، والتغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي؛ ما بات يستوجب مناقشاتٍ عميقةً وتنسيقًا للجهود من أجل إنقاذ الكوكب، لا سيما في مؤتمر كوب 28 الذي سيعقد في الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع.

ولمواجهة حجم التحديات التي كانت تنتظر العالم في ذلك الوقت، أنشأت الأمم المتحدة ثلاث اتفاقيات منفصلة تهدف إلى جمع بلدان العالم واتخاذ قرار بشأن التدابير المشتركة لمكافحة تغير المناخ، وإبطاء التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي.

تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية حذر من أنّ فصل المواضيع وتجزئة المناقشات كثيرًا ما يُنسي المشاركين أنَّ تغير المناخ والتصحر وانخفاض التنوع البيولوجي ظواهر مرتبطة ارتباطًا وثيقًا، وهذا الفصل يدفع نحو حلقة مفرغة تعمل على تسريع كل ظاهرة وتضخيم آثارها.

التقرير أكد أيضا أنّه من أجل مكافحة هذه الظاهرة بفاعلية، من الضروري اعتماد نهج شمولي، أي فهم التفاعلات بين كلٍّ من هذه الظواهر، وتجاوز الضرورة الملحة والأزمات التي تخلقها مظاهرها لمعالجة أسبابها.