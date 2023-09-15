بعد فشل الأطباء.. "تشات جي بي تي" ينجح في مساعدة أم بتشخيص مرض طفلها

كان تشخيص تشات جي بي تي لمرض ابنها ذي الرابعة من العمر أشبه بالمعجزة..

كورتني.. الأم لطفل عانى من ألم مزمنٍ غامض، قررت اللجوء إلى تشات جي بي تي، بعد فشل 17 طبيبًا لأكثر من 3 سنوات، في تحديد مرضه الذي أخذ يتطور مسبباً صعوبةً في التنفس وضعفاً في النمو، ناهيك عن الآلام المبرحة التي لم تمتلك لعلاجها سبيلاً إلا المسكنات..

وكغريقٍ يبحث عن لوح الخلاص، لجأت الأم اليائسة إلى ChatGPT علها تعثر على تشخيص يفسّر حالته، فقامت بإنشاء حساب على منصة الذكاء الاصطناعي، وتحميل كل المعلومات التي حصلت عليها، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي لابنها، وملاحظاتها اليومية حول معاناته..

وكانت المفاجأة عندما توصل ChatGPT أخيرًا إلى متلازمة "الحبل المربوط".

بالنسبة للأم المنهكة، بدا الأمر منطقياً، بعد أن وجدت كورتني مجموعة على فيسبوك مخصصة لعائلات الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة، ورأت قصصًا مشابهة لقصة طفلها، فحجزت لابنها موعدًا مع جراح أعصاب جديد.

ووفقاً للجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، تحدث متلازمة الحبل المربوط عندما تشكل الأنسجة الموجودة في الحبل الشوكي ملحقاتٍ تحدُّ من حركته، ما يؤدي إلى تمدده بشكل غير طبيعي.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اعتبرت حالة أليكس المحددة "خفية"؛ ما يعني أنه كان من الصعب تشخيصها، إلا أن تشات جي بي تي نجح في ذلك، وكان له الفضل في عودة "أليكس" إلى حياته الطبيعية، بعد خضوعه لعملية جراحية لإصلاح متلازمة الحبل المربوط لديه، ليتحول بحسب والدته إلى طفلٍ سعيد ومحظوظ يستمتع باللعب مع الأطفال الآخرين.