ما هي وحدة النخبة لدى حماس؟

وحدة النخبة لدى حماس وتوصف بفرقة الكوماندوز.. تركز إسرائيل خلال الأيام الماضية على استهداف قياداتها.. فما هذه الوحدة؟

تقرير لمجلة نيوزويك أوضح أن وحدة النخبة يتم اختيار عناصرها من قبل كبار نشطاء حركة حماس ويتم تكليفهم بتنفيذ الكمائن والغارات والتحرك عبر الأنفاق للتسلل إلى المناطق في إسرائيل.

المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان وصف وحدة النخبة بـ"الأفضل" بين القوات والوحدات التي تمتلكها حماس وتلقت تدريبات عالية المستوى وتنفذ المهام الخطرة والصعبة.

معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب قال في تقرير له إن هدف حماس من تأسيس الوحدة هو تنفيذ هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية، ومهاجمة مواقع أو دوريات تابعة للجيش الإسرائيلي وهي مجهزة بوسائل قتالية متقدمة ودقيقة.

تقرير لموقع "إسرائيل ديفينس" كشف عن طبيعة التدريبات التي تخضع لها وحدة النخبة وذلك بناء على تحقيقات أجراها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) في أغسطس الماضي.

عناصر الوحدة يتدربون على استخدام الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية، ويتلقون دورة قتالية تحت اسم "الإسناد"، فضلًا عن تدريبات اللياقة البدنية؛ ما يجعل الأساليب القتالية للمقاتلين "محترفة، كما يستطيع عناصر الوحدة القيام بمهام برية وبحرية واستطلاعية.

المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة أوضح أن وحدة النخبة مدعومة بمعلومات استخباراتية وقوة سيبرانية لتعزيز قدراتها عند الهجوم.

عدد مقاتلي وحدة النخبة يبلغ حوالي 5000 مقاتل ويتدربون أيضًا على العمليات الدفاعية في قطاع غزة، وفق تقرير معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب.