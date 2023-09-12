طائرة ترودو ترغمه على البقاء ليلة إضافية في الهند

مقارنةً بنظرائهِ من مجموعةِ السبع، وُصفت التغطية الإعلامية التي رافقت حضور ترودو قمة مجموعة العشرين بـ "الخجولة"، نظراً للعلاقة المتوترة بين كندا والهند. بعد اتهام نيودلهي أوتاوا بغض النظر عن أنشطة قوميين من السيخ المتطرفين، يسعون لإقامة دولة خاصة بهم في شمال الهند، إلا أن مغادرة رئيس الوزراء الكندي للهند، التي "تعذرت" بسبب عطلٍ فني أصاب طائرته، تحوّلت إلى حديث لوسائل الإعلام، خاصةً وأنها ليست المرة الأولى.. ففي 2016 بينما كان ترودو متجهاً إلى بلجيكا، عادت الطائرة أدراجها، بعد 30 دقيقة من إقلاعها نتيجة عطل في أجنحتها. كما توقفت في مطار روما عام 2018 ثلاث ساعات، متسببة بتأخر ترودو عن الوصول إلى الهند في الموعد المحدد. وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدفاع الوطني، فإن تغيير الطائرة مع أربع طائرات نقل عسكرية مشابهة اشترتها القوات الجوية الكندية عام 1992، سيكلف ما بين 500 مليون و1.5 مليار دولار، وسيتم تسليم الطائرات الجديدة بين عامي 2026 و2036.