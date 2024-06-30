كيف تخلّى زعيم الأغلبية عن "بايدن" قبل المناظرة مع ترامب؟

في وقت كان فيه بايدن بأمس الحاجة للدعم.. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر يتخلى عن الرئيس قبل المناظرة مع ترامب.

شومر ألمح صراحة الى أنه منفتح على خيارات أخرى غير بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا كان أداؤه في المناظرة كارثيا.

شومر كان من أشد المؤيدين لإجراء مناظرة رئاسية مبكرة؛ لأن ذلك قد يمنح بايدن فرصة للتعافي من الأخطاء الفادحة المحتملة في المناظرة، ولأنه أيضا سيسمح للحزب الديمقراطي بالنظر في خياراته في حال حدوث أداء كارثي من بايدن.

أداء بايدن في المناظرة التي كان فيها غير مركّز وغير واضح في كثير من الأحيان، وفق مراقبين، عرضه لانتقادات واسعة النطاق، وأثار قلقًا عميقا بين الديمقراطيين، وتسبب في قيام بعضهم بالدعوة علنا إلى ترشيح جديد للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد ترامب.

استبدال بايدن كمرشح عن الحزب الديمقراطي قبل أقل من خمسة أشهر من يوم الانتخابات، يحمل مخاطر سياسية هائلة، وسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق ذلك.