محلل عسكري يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة وصول دبابات إسرائيل وسط غزة

أوضح المحلل العسكري عبدالجبار آل عبو حقيقة وصول دبابات إسرائيل إلى وسط قطاع غزة، الذي تُسيطر عليه حركة حماس.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أعلنت المناطق الشمالية من غزة منطقة عسكرية، وطالبت الفلسطينيين بالتوجه جنوبًا عبر طريقين، الأول شارع الرشيد والثاني شارع صلاح الدين.

وذهبت القوات الإسرائيلية بعمليات توغلها في القسم الشمالي من القطاع عبر 3 محاور، الرئيسي منها في منطقة وادي غزة، إذ تركز عليه القوات الإسرائيلية من أجل قطع مناطق شمال غزة عن جنوبها، إلى جانب محور باتجاه بيت حانون وجباليا والشجاعية.

وقال المحلل العسكري إن الدليل على أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى طريق صلاح الدين خلال الساعات الماضية، هو استهداف سيارة مدنية تقل عائلة فلسطينية، عبر تدميرها على تقاطع طريق صلاح الدين، الذي يمتد غربًا نحو منطقة ساحل البحر المتوسط.

وبين المحلل العسكري أن الدبابات الإسرائيلية دخلت أيضًا إلى الغرب مسافة حوالي 200 إلى 300 متر، وتواجدت في مفترق الطرق الذي يُقاطع طريق محمد الفاتح مع طريق السكة القديمة، الأمر الذي يؤكد تواجد الدبابات الإسرائيلية على تقاطع طريق صلاح الدين، إذ تستهدف السيارات المدنية التي تقل العوائل جنوبًا نحو خان يونس.

ولفت إلى أن غاية القوات الإسرائيلية من وصولها إلى طريق صلاح الدين واضحة جداً، فهي تريد أن تصل إلى منطقة الساحل، وتحديداً إلى طريق شارع الرشيد، وجهة تقدمها الثانية، لتقطع وتعزل المناطق الشمالية من غزة عن جنوبها.