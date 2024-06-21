تعرف على "القباب الحرارية" وكيفية تشكلها

تسببت بارتفاع الحرارة في أكثر من منطقة حول العالم، آخرها أقصى الشمال الأمريكي، وكانت الأقوى منذ عقود، وفق خبراء الطقس.

فما هي القباب الحرارية، وكيف تتشكل؟

هي أنظمة ضغط جوي مرتفعة تتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح، والاحتفاظ به هناك لفترات طويلة من الزمن، وتؤدي هذه المناطق الكبيرة من الهواء الساخن إلى مزيج من درجات الحرارة الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، وظروف الجفاف..

تتشكل القباب الحرارية نتيجة تعطل يصيب الضغط الجوي الطبيعي فتضعف حركته، وعندما يتوقف بالكامل ينتج عن هذا منطقة مستمرة من الضغط الجوي العالي في مكان واحد فينزل الهواء نحو السطح، ويتم ضغطه نحو الأرض مكونًا ما يُعرف بالقباب الحرارية، ويمكن أن تستمر "القباب الحرارية" من عدة أيام إلى أسابيع، وذلك بسبب دورة ارتفاع درجات الحرارة.