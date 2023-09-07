فاغنر وحزب الله والحشد نموذجًا.. الشركات العسكرية الخاصة "دولة داخل الدولة"

لا تزال واقعة مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في حادث يشوبه الغموض تلقي بظلالها على مجريات الأحداث في روسيا وخارجها، ففيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الشركات الأمنية الروسية الخاصة، الموالية للكرملين، بدأت بالتحرك للسيطرة على المجموعة في أوكرانيا وأفريقيا، تعتزم بريطانيا تصنيفها على أنها منظمة إرهابية.

تثير هذه التداعيات جملة من الأسئلة حول إمكانية الموازنة بين فوائد وأخطار خصخصة المجال الأمني والعسكري.

خصخصة الحقل الأمني هو استثناء على المبدأ القائل بوجوب احتكار القوة العمومية من طرف الدول حصرًا.

هذا الاستثناء تم التوسع فيه خلال العقدين الماضيين، فأصبحت الشركات الأمنية أداة الدول العظمى والحكومات الهشة على حد سواء؛ لمد النفوذ أو لضبط الأمن، مع ميزة المرونة وإمكانية التخفف من الضوابط التي تنظم عمل الجيوش الرسمية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الشركات العسكرية الخاصة ارتباطًا بالأدوار التي لعبتها والإشكالات التي أثيرت حول عملها سواء في دولها الأم، أو في مناطق عملها.

فاغنر

تأسست العام 2014 وأدت دورًا بارزًا في سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ثم بدأت تضطلع بأدوار إقليمية من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، وظلت المجموعة بعدها أداة رئيسة لمد نفوذ روسيا الجيوسياسي، عبر دعم حلفاء موسكو الإقليميين، وتأمين مصالحها.

ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا العام 2022 قامت المجموعة بدور بارز، لكن في الوقت نفسه ظهر خلاف عميق بين قيادتها وقيادة المؤسسة العسكرية الروسية، حول من تنسب إليه الانتصارات، ومن يتحمل مسؤولية الهزائم.

بلاك ووتر

تأسست العام 1997 استخدمتها أمريكا على نطاق واسع، خاصة في الأماكن التي دخلت فيها حروبًا، كما هو الحال في أفغانستان ثم العراق.

وكانت من أكبر الشركات العسكرية الخاصة في العالم، اتهمت بارتكاب مجزرة في العراق العام 2007 ثم غيَّر مالكو الشركة اسمها إلى "زي للخدمات"، قبل بيعها العام 2010 لشركتي أسهم خاصة بمبلغ 200 مليون دولار.

قوات الدعم السريع

أنشأها الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام 2013 بهدف توفير دعم أمني وتأمين للحكومة.

وقامت قوات الدعم السريع بأدوار عديدة بعد إنشائها، بدءًا من مكافحة التهريب، وصولًا إلى الانخراط المباشر في الصراعات والمهام العسكرية، وبعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، أصبحت قوات الدعم تلعب دورًا في عملية الانتقال السياسي، كطرف رئيس في المكون العسكري، وهنا بدأت ثنائية المؤسسة العسكرية تلقي بظلالها على المشهد السوداني.

قوات النمر

تأسست بعد الأزمة السورية التي اندلعت العام 2011، كقوات رديفة، وهي تحمل اسم قائدها الجنرال سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، وتختلف عن الشركات الخاصة من عدة جوانب.

وكان لهذه القوات دور كبير في مجابهة الحركات المعارضة، كما كان لها خط مفتوح مع القوات الروسية التي تدخلت في سوريا العام 2015، بطلب من الحكومة السورية.

وتلقت تدريبًا روسيًّا خاصًّا بشكل جعلها تأخذ المهمات الأضخم في تحركات الحكومة ضد مسلحي المعارضة، ولاحقًا دمُجت "قوات النمر" في الجيش السوري تحت مسمى "الفرقة 25 قوات خاصة".

الحشد الشعبي

يختلف الحشد الشعبي الذي تأسس في العراق العام 2014 عن فلسفة الشركات الأمنية الخاصة، كونه استحدث لمواجهة تنظيم "داعش" المتشدد، انطلاقًا من أطروحات عقائدية.

ولكن بعد القضاء على "داعش" في 2017، بقي الحشد الشعبي يثير الكثير من الجدل باعتباره قوة ضخمة غير نظامية موازية للجيش العراقي الرسمي، وحينذاك أصبح يتقاطع مع فكرة الشركات الخاصة.

ومن أجل حل المعضلة التي أصبح يمثلها الحشد الشعبي للنظام السياسي العراقي صدر قرار العام 2019، بدمجه مع القوات المسلحة، لكنه لا يزال يحمل الكثير من خصائص الشركات، وتحديدًا فيما يتعلق بضبابية تبعيته للجهات السيادية.

حزب الله

يزخر لبنان بعشرات الميليشيات العسكرية، ذات اللون الطائفي في البلد الذي أنهكته الحروب والصراعات، ولعل حزب الله الأقوى والأبرز على الساحة.

قاتل حزب الله إسرائيل على مدار سنوات طويلة انتهت بخروجها من لبنان في مايو العام 2000، لكنه بقي بقوته العسكرية مصدر قلق داخل الدولة، ومصدر تهديد في الإقليم.

ورغم أن حزب الله جماعة أيديولوجية عقائدية، إلا أنه يحمل من خصائص الشركات الخاصة عدم الخضوع للحكومة، ويملك بضع شركات داخل لبنان وخارجها، ويقوم بمهام نيابة عن بضع دول، وخاصة إيران.. بالإضافة لتعطيله انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.