ردود فعل حقوقية غاضبة ضد "الفيتو الأمريكي"

لا يوجد أي مبرر للولايات المتحدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما يؤكده مدافعون عن حقوق الإنسان.

الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "اغنيس كالامارد" بينت أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للاستمرار في عرقلة اتخاذ مجلس الأمن أي إجراء ملموس يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين على نطاق واسع في غزة، والانهيار الكامل للنظام الإنساني، بل وحتى الفظائع الأسوأ الناجمة عن انهيار النظام العام ونزوح السكان على نطاق هائل.

الفشل في التحرك الآن لتفعيل وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار سيكون أمرا لا يُغتفر، هذا ما أكده الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود "كريستوفر لوكيير".

"مارتا فالديس غارسيا"، مديرة الشؤون الإنسانية في منظمة اوكسفام الإنسانية الدولية، أوضحت أن القادة السياسيين يفشلون، وبضعف شديد، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، الذي هو العمل الإنساني الوحيد الممكن القيام به.

الفوضى المنهجية والعسكرية، وفق غارسيا، طغت على النظام الإنساني الدولي، وأن الحكومات ليس لديها حتى ستار من الدخان الإنساني لتختبئ خلفه الآن، في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل حملة العقاب الجماعي.