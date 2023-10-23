إسرائيل تستعد لحرب طويلة بملاجئ متهالكة ونقص كبير بالتجهيزات الطبية

مع تصاعد التوتر عند الحدود الشمالية مع لبنان في ظل استمرار حرب غزة، والتحذيرات من حرب إقليمية، باتت الجبهة الداخلية في إسرائيل في خطر مرمى الصواريخ من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، ما استدعى الاستعداد لاحتمال أخطر السيناريوهات المتوقعة التي تُلحق ضررًا كبيرًا بالسكان، والبنى التحتية.



هنا في مستشفى "رمبام" في حيفا الذي يعد الأكبر في منطقة الشمال تحوّلت مساحات شاسعة من مواقف السيارات إلى ملاجئ، وبدأ المستشفى بالتدريب على استخدام هذه الملاجئ لاستقبال وعلاج المصابين في ظل تقارير تتحدث عن نقص كبير بالأسرّة والجهوزية في مستشفيات إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر، حيث لم تستوعب علاج 5 آلاف مصاب.



أما الملاجئ العامة فحدّث ولا حرج... معظم البلدات لا تتوافر فيها ملاجئ، والموجودة فيها غير صالحة للاستخدام، فهي مُهمَلة، منذ سنوات طويلة، ومعظمها استخدمت مخازن للعائلات والأحياء السكنية، ما استدعى مراقب الدولة إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة في إسرائيل بإجراء جولة على معظم البلدات ليكشف صورة قاتمة وخطيرة تهدد حياة السكان.



في حيفا لوحدها أُزيل ما لا يقل عن 400 طن من النفايات من الملاجئ، والمؤسسات التعليمية والجماهيرية غير جاهزة، فيما تركز تدريبات الجبهة الداخلية على سيناريو حرب مدمّرة تؤدي إلى دمار مئات المباني، ودفع ثمن باهظ بالأرواح، وهو وضع رفع الصوت المحذّر من خطوة متهورة لمتخذي القرار تؤدي إلى نتيجة لم يتوقعها أحد.