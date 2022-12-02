سلسلة من الطرود المفخخة تقلق إسبانيا

بعد سلسلة من الطرود المفخخة لمقار حكومية وعسكرية في إسبانيا، ها هي طرود غريبة تصل إلى العديد من سفارات أوكرانيا، خصوصا في أوروبا.

الخارجية الأوكرانية ذكرت أن طرودا تحتوي على عيون حيوانات، وسائل أحمر ذي لون ورائحة مميزة، أرسلت لسفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف مجموعة فاغنر الروسية عن إرسالها لطرد عبارة عن مطرقة إلى مقر البرلمان الأوروبي.

فهل سنشهد خلال المرحلة المقبلة ما يمكن تسميته "حرب الطرود"؟