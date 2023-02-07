تحذير من زلزال كبير آخر قادم.. ما الحكاية؟

تحذير من هزات جديدة وربما زلزال كبير آخر قادم.

لا يبدو أن مآسي المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر تقترب من النهاية، وعلى الناجين توخي المزيد من الحذر رغم الظروف الكارثية.

المركز الذي يعمل فيه خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس، الذي اشتهر على نطاق واسع بتوقعه الزلزال قبل 3 أيام من حدوثه، أصدر تحذيرا جديدا من هزات ارتدادية قوية قد تحدث خلال الأيام القادمة وصولا إلى زلزال كبير تتجاوز شدته 6 درجات على مقياس ريختر ربما يوم الأربعاء، وأي نشاط زلزالي سيشكل خطرا داهما على المناطق المنكوبة نظرا للتصدعات والحالة الفوضوية ومحاولات الإنقاذ الجارية للعالقين بأعداد لا حصر لها تحت الأنقاض في تركيا وسوريا.