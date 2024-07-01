طائرة إسرائيلية تثير الجدل في تركيا.. ما القصة؟

بعد أن هبطت اضطراريا في أنطاليا

عمال أتراك يرفضون تزويد طائرة إسرائيلية بالوقود

ما القصة؟

هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت إن السلطات التركية

رفضت تزويد طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية بالوقود

بعد هبوطها اضطراريا خلال رحلتها من بولندا إلى إسرائيل

بسبب حالة طبية طارئة لأحد الركاب

حيث اعتبر الطبيب على متن الطائرة أنه لا مفر من الهبوط الفوري لإنقاذ حياة الراكب

مصدر تركي نفى لوكالة الأناضول الرسمية المزاعم الإسرائيلية

برفض تزويد الطائرة بالوقود

المصدر قال إنه "كان من المقرر توفير الوقود للطائرة لاعتبارات إنسانية"

"لكن مع اقتراب الانتهاء من الإجراءات المتبعة قرر قائد الطائرة المغادرة بمحض إرادته"

المسؤول في مطار أنطاليا سعاد سيد أوغلو وصف ما حدث

بادعاءات غير صحيحة ومعلومات خاطئة