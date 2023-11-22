تفاصيل الهدنة الإنسانية بين غزة وإسرائيل

بعد مفاوضات شاقة.. وافقت إسرائيل وحماس على هدنة إنسانية بجهود مصرية قطرية أمريكية

يتفق الجميع على أنها خطوة تاريخية يمكن أن تفتح باب المفاوضات الجادة لإنهاء الحرب التي أودت بحيات الآلاف.

تفاصيل الهدنة التي أخذت جهداً ووقتاً طويلاً للتوقيع عليها هذه أبرز بنودها:

الهدنة ستستمر لأربعة أيام قابلة للتجديد.

وقف كامل لإطلاق النار والأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كامل قطاع غزة

خلال الهدنة حماس تطلق سراح 50 امرأة وطفلا من بين الأسرى الذين تحتجزهم مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال المسجونين في إسرائيل

إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود عبر الحدود المصرية، إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء.

المرحلة الثانية من الصفقة قد تنطوي على إفراج حماس عن عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل تمديد وقف النار.

يحدد موعد البدء بتنفيذ الهدنة خلال 24 ساعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل اجتماع الحكومة إنه "قرار صعب ولكنه صحيح".

كما أكد نتنياهو أن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل والذي سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان إن الصفقة تشمل ضمان حرية حركة المواطنين من شمال غزة لجنوبها على طول شارع صلاح الدين والتزام إسرائيل بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل القطاع خلال الهدنة.

وأضافت حماس أن الصفقة تشمل وقف حركة الطيران في شمال غزة لمدة 6 ساعات يوميا مقابل وقف حركة الطيران في جنوب غزة على مدار هدنة الأيام الأربعة..

وأضافت حماس أنه في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة نؤكد أن "أيدينا ستبقى على الزناد".