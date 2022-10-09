دعوات في العراق لمحاسبة "متحرش البرلمان" باقر الساعدي

أثار مقطع فيديو متداول صوره النائب في البرلمان العراقي باقر الساعدي، داخل أروقة مجلس النواب، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المقطع المصور أظهر النائب عن ائتلاف دولة القانون، وهو يصور زميلته النائبة جوان عبدالله بكاميرا هاتفه المحمول، دون علمها، حين كانت منشغلة هي الأخرى بهاتفها المحمول.

ورغم أن مقطعا آخر يظهر الساعدي وكأنه يصور زملاءه خلال الجلسة بشكل عام، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل، أطلقوا وسم "#متحرش_البرلمان" في إشارة إلى الساعدي ودعوا لملاحقته ومعاقبته.