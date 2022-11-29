إسرائيليون يتضامنون مع فلسطينيين في مسافر يطا

"أسمعتم بمن يحفر قبرا ليعيش".. هذا هو حال فلسطينيي مسافر يطا، التجمع الفلسطيني في الضفة الغربية، الذي يضم 12 قرية فلسطينية في جبال الخليل.

جابر دبابسة، والد لـ5 أبناء، على مدار 5 سنوات يواجه مشكلة هدم بيته، بل الخيمة التي تأوي أبنائه، ما دفعه إلى حد حفر مغارة قديمة، لضمان مأوى لعائلته، على الرغم من أنها تفتقد للحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للعيش.

سكان مسافر يطا مهددون بالتهجير القسري تحت ذريعة الضرورة الأمنية للتدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي، ما استدعى تجنيد واسع لمجموعة من اليهود، معظمهم من تل أبيب والمركز، للتضامن مع السكان