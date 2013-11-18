فيديو .... مدينة الجن

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إحدى عجائب الدنيا، وواحدة من أعظم المواقع الأثرية في العالم، مدينة غاية في التعقيد يضاهي تعقيدها وإتقانها تعقيد وإتقان الأهرامات الفرعونية.

مدينة ديرينكويو وهي مدينة أثرية عملاقة تحت الأرض في تركيا، عثر عليها بالصدفة في عام 1963 أثناء أعمال التجديد لأحد المنازل في مقاطعة ديرنكويو التابعة لمحافظة نوشهر في وسط تركيا .

لتثير الحيرة في ضخامتها ووجودها بالأسفل بهذه الطريقة الأمر الذي دعا سكان المنطقة لإطلاق اسم مدينة الجن عليها، اعتقادا منهم بأن الجن هو من بناها في بادئ الأمر.

تتكون هذه المدينة الأثرية العملاقة من 11 طابقاً تحت الأرض وهو عمق يصل إلى 85 متراً، وهي كبيرة جدا لدرجة أنها تتسع لما بين 35 إلى 50 ألف شخص.

كما تحتوي المدينة العجيبة على كل ما يلزم من وسائل الراحة من معاصر للزيتون وإسطبلات وأقبية وغرف للتخزين وحجرات للطعام ومصليات، والمميز هنا هو وجود معبد واسع المساحة في الدور الثاني من المدينة الأرضية.

ولتأمين التهوية اللازمة للحياة يمتد عمود تهوية يبلغ طوله ما يقارب الـ 55 مترا. والذي يستخدم أيضا كبئر للماء لتزويد كل من القرية الواقعة على سطح الأرض وأيضا المدينة الواقعة تحت سطح الأرض بالمياه!

بالإضافة إلى ما يزيد على 15 ألف فتحة تهوية صغيرة موزعة في أنحاء المدينة.

يتم الدخول إلى هذه المدينة المعقدة عبر عدة بوابات حجرية ثقيلة، كل هذه البوابات تغلق من الداخل فقط وليس من الخارج في طريقة ميكانيكية مبتكرة تجعل من فتحها وإقفالها مهمة سهلة وممكنه لشخص واحد فقط وهي بواسطة داعمة خشبية في الثقب المتوضع على وسط البوابة.

ما يثير العجب هو اتصال هذه المدينة الغريبة بمجمعات أخرى حفرت تحت الأرض في المنطقة ومن أهمها مجمع كايماكلي الديني والذي يصل بينه وبين مدينة ديرينكويو مجموعة أنفاق تحت الأرض يصل طولها إلى 8 كيلومترات.