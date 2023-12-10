البيت العراقي للإبداع.. "منزل من لا منزل له"

اسمه البيت العراقي للإبداع، لكن تفاصيله لا تحكي إبداعا بقدر ما تنشر خيرا، منزل من لا منزل له، هو بيت قرر الناشط المدني هشام الذهبي، أن يكون أبا فيه لعشرات الأطفال من المشردين واليتامى، في صورة العطاء دون مقابل، ودروس بالجملة عن ماهية الإنسانية، ليفتتح هذا البيت بعد 18 عاما، حلم فيها بمشروعه وأنجزه بتمويل شخصي وبمساعدة بعض الداعمين من أهل الخير.

ليس دارا لإيواء المشردين فقط، إنما هو مدرسة وجامع، ومساحة لممارسة كل أنواع النشاطات الرياضية والتعليمية والثقافية، ومن قبل هذا، مواكبة عصر التكنولوجيا الراهنة والخروج بجيل مثقف يعي معنى البيت والعلم.

53 طفلا، لشخص اختصر معاني الأبوة، حتى في تفاصيل الثواب والعقاب.

طبيعة العلاقة بين الأب هشام الذهبي ومن يرعاهم واضحة، إلا أن شهادات بعض الأطفال لـ"إرم نيوز" كانت قصصا نسجها اليتامى عن مواقف مفصلية بدّلت واقع حالهم.

يحلم هشام الذهبي بأن يكون البيت العراقي ممتدا إلى باقي المحافظات العراقية، ليحتوي فيه أكبر عدد من المشردين واليتامى، معنويا وماديا، بمساعدة عدد من الخيريين.