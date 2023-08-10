"بحيرة لوخ نيس".. هل تحمل سرا أسطوريا حير العلماء؟

تقول الأساطير إن هذه البحيرة الزرقاء الشاسعة تحمل سراً حيّر العلماء و الباحثين على مدى قرون. كثرت الإشاعات والأقاويل ولم يستطع أحدٌ أن يأتي بدليل.

إنها بحيرة لوخ نيس في أسكتلندا والتي يشاع بأنه يسكنها وحش أسطوري منذ زمن بعيد.

مركز لوخ نيس الذي يدير معرضاً و ينظم جولاتٍ في البحيرة دعا صائدي الوحوش المبتدئين والمتطوعين للانضمام إلى ما أطلق عليه أكبر عملية بحث ضخمة منذ 50 عاماً عن الوحش الأسطوري.

أفاد المركز، بأنَّ الباحثين المُتمرّسين سيستخدمون التكنولوجيا الحديثة التي لم يسبق استخدام مثيلتها في مسح ومراقبة سطح البحيرة التي يبلغ طولها 37 كيلومتراً.

و سينظم المركز 6 مواقع للمراقبة و سيستخدم الباحثون طائرات بدون طيار لالتقاط صور حرارية للمياه بكاميرات الأشعة تحت الحمراء، وسيستخدمون ميكروفوناً مائياً يلتقط الإشارات الصوتية تحت الماء، ومنها أي صوت قد يشبه وحش لوخ نيس.

أسكتلندا تدعو “صائدي الوحوش” لمساعدتها في هذا الحدث الاستثنائي. لعلها تقطع الشك باليقين.