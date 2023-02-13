"فقدت جنيني التوأم بسبب الزلزال".. السورية أم أريام تروي مأساة عائلتها بعد الزلزال

تروي المواطنة السورية "أم أريام"، التي تقطن في" مساكن الفردوس" بمدينة حلب، شمال البلاد، مأساتها من الزلزال المدمر، وتؤكد لـ"إرم نيوز" أنها اضطرت لإجهاض جنينها التوأم بعد عملية جراحية خطيرة.

وتسرد "أم أريام" بأسى حكاية أولادها الذين نجوا بأعجوبة من هول الزلزال، إلا أنهم يعانون من إصابات عديدة، ويتلقون جميعهم حاليا العلاج في مستشفى حلب الجامعي.

وتعرّض ابنها أحمد حمزة العيسى لإصابة في الرأس والقدم أدت لكسر الساق، فيما تعاني أريام كذلك من كسر في القدم تطلب إجراء عمل جراحي وتركيب صفائح في الساق.