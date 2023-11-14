محلل عسكري لـ"إرم نيوز": حماس تسعى لتحويل التوغل الإسرائيلي إلى حرب عصابات

قال المحلل العسكري والاستراتيجي عبدالجبار آل عبو، لـ"إرم نيوز"، إن القوات الإسرائيلية دخلت برلمان حركة حماس وسط مدينة غزة، بعد أسبوعين من بدء عملية التوغل الإسرائيلي في شمال القطاع.

وبيّن أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن أن حماس فقدت السيطرة على مدينة غزة، لكنه أكد في الوقت ذاته أنها ما زالت تسيطر على 80% من وسط غزة.

ولفت آل عبو إلى أن حماس تقوم بعمليات هجومية على شكل مجاميع صغيرة مستهدفة الدبابات والآليات الإسرائيلية دون الدخول بمعارك كبيرة، وأوضح أن الحركة غايتها إطالة أمد الحرب وتحويلها إلى حرب عصابات، وهو أمر لا تتمناه إسرائيل لأن الكلفة عليها ستكون كبيرة جداً، كما أن ذلك سيؤثر عليها داخليًا وخارجياً.

وذكر أن بقاء المدنيين، وخاصة في المستشفيات، رغم محاولات إسرائيل إخافتهم وترويعهم لإجبارهم على الخروج منها، والوفيات التي حصلت وخصوصاً بين الأطفال والمرضى في المستشفيات، كان له صدى في عدة دول شهدت خروج مظاهرات كبيرة تندد بإسرائيل.

ونوّه آل عبو إلى أن الرأي العام داخل إسرائيل ينتقد الحكومة لعدم قضائها على حماس بعد مرور أكثر من شهر على الحرب، إلى جانب عدم إنقاذ أي من الأسرى لدى حماس، لذلك أرادت تلك الحكومة أن تحقق نصراً إعلامياً موجهاً إلى الداخل الإسرائيلي.