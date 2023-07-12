فرنسا.. أقسام الطوارئ تُغلَق في وجه المرضى

مشكلة تبلغ من العمر أعواما وأعواما، تتفاقم على أبواب أقسام الطوارئ في مستشفيات فرنسا، فيبلغ المرض والمعاناة ذروتهما ولا أحد يسمع النداء.

"إغلاق جزئي لأقسام الطوارئ في مستشفيات فرنسا خلال فترة الصيف، والسبب هو نقص الموظفين"، قرار لا مجال للنقاش فيه، ما يتطلب من المريض والطبيب على حد سواء النضال من أجل الوصول إلى بر الشفاء بأقل الخسائر الممكنة.

جداول يتعثر المسؤولون في تعبئة خاناتها، فيذهبون نحو القرار الأسهل، ألا وهو إغلاق أقسام الطوارئ، مرجعين الأسباب إلى النقص في الطاقم الطبي والمساعدين الطبيين، مما استدعى تخفيض عدد أطباء الطوارئ في بعض المستشفيات إلى 2 عوضا عن 3 أو اللجوء إلى الحل الأول وهو الإغلاق كليا أو جزئيا.

وتقول الأرقام إن 17% من المرضى الذين أتوا إلى الطوارئ عام 2022 استفادوا فقط من الفحص السريري دون أي إجراء إضافي فوري، وذلك بحسب اتحاد مراصد الطوارئ الإقليمية، مع الإشارة إلى أن الموسم السياحي يكاد يكون سببا مباشرا.

ويزداد عدد السكان من 50 ألف نسمة إلى 200 ألف نسمة في الصيف مثلاً في سان تروبيه، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الفرق الطبية بحسب الدكتور فيليب جاريتين، إضافة لمشاكل توظيف الممرضات وتكلفة المعيشة المرتفعة جدا.

أسباب كثيرة اجتمعت وأضيف إليها معدل الوفيات المرتفع للمسنين على نقالات أقسام الطوارئ، الذي جعل من بعض الممرضين والأطباء يشعرون بالذنب ويتخلون عن التزامهم بالخدمة العامة، تاركين وراءهم مشكلة تحجب النور عن خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتخليص "الطوارئ من الازدحام بحلول 2024".