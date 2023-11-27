زراعة الموز تنتعش في مدينة طرطوس السورية

هنا في مدينة طرطوس السورية تجد زراعة قديمة حديثة ألا وهي زراعة الموز.

المزارعون في طرطوس لجؤوا إلى زراعة الموز بعد ارتفاع تكلفة الزراعات التقليدية كالبندورة وغيرها.

زراعة الموز في طرطوس بدأت في تسعينيات القرن الماضي ضمن صالات مغلقة محمية، ولكن مع التغير المناخي أصبحت زراعته مكشوفة.

مزارعو الموز يدعون إلى ضرورة الاهتمام بهذا النوع من الزراعة، لتتحول زراعة الموز إلى محصول استراتيجي في طرطوس يُصدّر إلى الخارج.

ومن أشهر أنواع الموز في سوريا "القزم"، فيما تشير التقديرات إلى إنتاج نحو 4427 طناً سنوياً من الموز في البلاد.