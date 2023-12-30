"هذه المحادثة انتهت".. هل وصل بايدن ونتنياهو إلى طريق مسدود؟

يبدو أن الخط البياني للعلاقة بين بايدن ونتنياهو قد وصل إلى أسوأ مستوياته منذ بداية الحرب على غزة.. بعد أن تعددت نقاط الخلاف بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، مقابل نقطة اتفاقٍ تكاد تكون "يتيمة" ألا وهي "لا.. لوقف إطلاق النار".

الجو المشحون عكسته مكالمةٌ هاتفيّة جرت بين بايدن ونتنياهو بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، والتي وُصفت بأنها من أصعب المحادثات وأكثرها "إحباطاً" منذ هجوم أكتوبر، وفقاً لما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين مطلعين.

ورغم أنها تعتبر مصدر دخل رئيسي للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية، إلا أن وزير المالية الإسرائيلي، قرر في أكتوبر تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد هجوم حماس، ثم عدلت الحكومة الإسرائيلية عن ذلك بتحول جميع الأموال باستثناء ما يذهب منها إلى غزة.

لكن رفض السلطة الفلسطينية التحويل الجزئي للأموال، أثار مخاوف إدارة بايدن من انهيار اقتصادي محتمل لديها.

القضيّة تركت نتنياهو بين نارين، ضغوط بايدن من جهة، ومعارضة وزير المالية اليميني المتطرف من جهةٍ ثانية، لدرجة تهديده بالاستقالة، ما قد يعرض حكومة رئيس الوزراء الائتلافية للخطر، بحسب موقع أكسيوس.

المكالمة التي استمرت لـ 45 دقيقة شهدت أخذاً وردّاً بين بايدن ونتنياهو فيما يتعلق بخيارات الحل لتلك القضية، وأخبر بايدن خلالها نتنياهو أن عليه مواجهة المتشددين في ائتلافه بشأنها، وختم بعبارة: "هذه المحادثة انتهت" وفقًا لمسؤول أمريكي.

ولم تنته المسألة عند ذلك بل كانت جزءاً من محادثات الوزير الإسرائيلي رون ديرمر في البيت الأبيض مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، والتي أكد خلالها ديرمر أنها في طريقها إلى الحل.