"طبول الحرب تُقرع".. حزب الله يتوعد إسرائيل ببث لقطات لمواقع "حساسة"

طبول الحرب تُقرع.. تهديد صريح ومباشر من ميليشيا "حزب الله" لإسرائيل ببث فيديو يظهر إحداثيات لمواقع عسكرية وحيوية إسرائيلية في مناطق حساسة ومهمة بحيفا ومحيطها، ملوّحةً بقصف مفاعل ديمونا النووي في حرب شاملة.

حرب التصريحات التي تخوضها ميليشيا "حزب الله" حاليًا هدفها، وفق مراقبين، إيصال رسائل لتل أبيب بأنها تمتلك قدرات صاروخية بعيدة المدى تصل لجميع المناطق في إسرائيل، لا سيما المنشآت الحيوية، مثل محطات الطاقة والكهرباء والمطارات والموانئ.

فيديو الميليشيا تضمن أيضًا ترجمة لمقتطفات من تهديدات للأمين العام حسن نصر الله يتوعد فيها إسرائيل بقوله "من يفكر بالحرب معنا سيندم".

واللافت أن أغلب المواقع المشار إليها في المقطع منها ما هو عسكري وشريان للحياة، إذ أظهر مناطق حيوية على بعد 36 كلم جنوب مدينة حيفا في إسرائيل، ومنها محطة أوروت رابين لتوليد الكهرباء التي تقع في مدينة الخضيرة التي تبعد عن الحدود اللبنانية الجنوبية نحو 73 كلم.

ومن بين الأهداف التي عرضتها الميليشيا محطة لتوليد الطاقة في أسدود، ومحطة دوراد لتوليد الكهرباء والطاقة جنوب عسقلان التي تعمل بالغاز الطبيعي والقريبة من قطاع غزة والتي تبعد عن الحدود اللبنانية أكثر من 170 كلم..

كما استعرض الفيديو مجموعة مواقع عسكرية من مطارات ومواقع إستراتيجية أخرى في الداخل الإسرائيلي.