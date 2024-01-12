الإمارات تواصل مبادراتها لدعم سكان غزة

لا تقتصر مسارات الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني على مجال واحد فقط، إنما جمعت بين النواحي السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وخلقت فرصة أمل لإنهاء المعاناة وإرساء السلام..

وفيما يلي أبرزها:

-علاج 1000 طفل في مستشفيات الدولة.

-استضافة 1000 فلسطيني من مرضى السرطان لتلقي العلاج في الإمارات.

-افتتاح مستشفى ميداني في جنوبي قطاع غزة.

-استقبلت جامعة الإمارات 33 طالبا وطالبة من غزة للدراسة على نفقة الدولة.

-‎50 مليون درهم مساعدات عن طريق مبادرات محمد بن راشد العالمية.

-إطلاق حملة تراحم بمشاركة أكثر من 24 ألف متطوع ساهموا في إعداد 71 ألف حزمة إغاثية.

-159 رحلة جوية و121 شاحنة مساعدات إنسانية وباخرة بما يصل إلى 15 ألف طن إمدادات إغاثية.

-افتتاح محطات لتوفير المياه الصالحة للشرب لقطاع غزة تعمل بطاقة إجمالية تبلغ مليونا و200 ألف جالون يوميا يجري ضخها لقطاع غزة يستفيد منها 600 ألف نسمة.

-إطلاق عملية "الفارس الشهم 3".

-أمر رئيس الإمارات بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بـ 20 مليون دولار.

-احتضان مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي المرضى والجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم.