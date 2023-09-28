"دبلوماسية الباندا" بين الصين وأمريكا

ليس مجرد حيوان لطيف.. فهذا الدب الصيني المميز بلونيه الأبيض والأسود، وحركاته المحببة، بات عنوانًا لسياسة خاصة تطفو على السطح مجددًا بين الغريمين السياسيين، الصين والولايات المتحدة، تحت عنوان "دبلوماسية الباندا".

وفي الأخبار أن بكين تستعد لاستعادة 3 حيوانات باندا موجودة في حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن، مع انتهاء اتفاقية مدتها 3 سنوات، ما يهدد باختفاء هذا الحيوان المحبوب من الأرض الأمريكية بشكل تام.

وكالة "بلومبيرغ" أوضحت في تقرير لها أنه على الرغم من أن الجانبين ينفيان وجود أي صفة سياسية للقضية، فإن بكين استخدمت، منذ فترة طويلة، دبلوماسية الباندا لكسب التأييد، ومكافأة الأصدقاء، ومعاقبة الخصوم.

وفيما أشار المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن إلى أن الجانبين قد يتوصلان إلى حل بشأن التعاون المستقبلي، فإن الخسارة الأمريكية المحتملة لآخر حيوانات باندا على أرضها تأتي لتعزز الترشيحات بخسائر أكبر للزعامة الأمريكية لعالم بات يبحث عن أقطاب أخرى ربما يكون موطن الباندا واحدًا منها.