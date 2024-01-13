أقر سابقا بقانونية جدار الفصل .. من هو قاضي إسرائيل في لاهاي؟‎

هو كبير خبرائها القانونيين .. إسرائيل تدفع بمن هو أقوى من ترسانتها العسكرية ، القاضي أهارون باراك ، سلاح تل أبيب في محكمة العدل الدولية لاهاي.

87 عاما لباراك الذي تعتمد عليه إسرائيل في تهمة الإبادة الجماعية الموجهة إليها من قبل جنوب إفريقيا ، شارك أهارون في محادثات سلام اتفاقية كامب ديفيد مع مصر عام 1978، وشغل منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006 ، حاصل على شهادات فخرية من جامعات عريقة ، منها جامعتا ييل وأكسفورد.

أقر بقانونية جدار الفصل العنصري في القضية التي قدمتها الأمم المتحدة ضد إسرائيل عام 2004 ، ورغم عداوة شهد عليها الوسط الإسرائيلي بينه وبين نتنياهو قبل بداية الحرب وحملة تحريض شرسة عليه شنها نتنياهو ومن لف لفه قبل الحرب لأنه يعتبر من معارضي رئيس الحكومة وحزبه ، إلا أن اختيار نتنياهو لباراك في هذا التوقيت يؤكد جدية التعامل الإسرائيلي مع هذا الملف ، وبأن بنيامين لا يبحث حاليا سوى عن النصر حتى ولو كان هذا فوق حساباته الشخصية.