بعد استخدامها لأول مرة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "آرو"

وسط مجريات الحرب المتصاعدة في غزة.. إسرائيل تعلن استخدام منظومة الدفاع الجوي "آرو" للمرة الأولى منذ بدء الحرب، في تصديها لصاروخ بالستي أُطلق من منطقة البحر الأحمر.

فماذا نعرف عن هذه المنظومة الصاروخية؟

تلقّب بـ"حيتس" باللغة العبرية و"آرو" بالإنجليزية، وتعني "سهم" ، ويعتبر نظام "آرو" من أكثر الأنظمة الدفاعية كفاءة في العالم، وهو مصمم لاعتراض الصواريخ البالستية بعيدة المدى. ويصل مداها إلى 2400 كيلومتر، وتم تطويرها بالشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

إسرائيل تعتبر هذه المنظومة الأقوى في العالم، فهي قادرة على اعتراض الصواريخ البالستية خارج الغلاف الجوي، ويمكنها الدفاع عن منطقة كبيرة جدًا، ما يوفّر دفاعًا شاملًا للمواقع الإستراتيجية والمناطق المأهولة الكبيرة.

تسلَّمها سلاح الجو الإسرائيلي في يناير 2017 للاستخدام التشغيلي. وتفوق سرعتها سرعة الصوت، ولديها قدرة فائقة على المناورة، إضافة إلى القدرة على الكشف والتتبع والتمييز بعيد المدى.

كما أن لديها قوة فتك عالية ضد الأسلحة البالستية والرؤوس الحربية، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.