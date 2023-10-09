تعتمد على الهواء فقط.. الطائرات الشراعية أداة هجومية فاجئت إسرائيل

طائرات شراعية لا تعتمد على شيء إلا الهواء

مع ذلك تمكن من يقودوها من اختراق دفاعات دولة تعد واحدة من أقوى الدول أمنيا واستخباراتيا.

إسرائيل تحت الصدمة ومعها العالم

العملية التي أطلقتها حماس وخلفت مئات القتلى والأسرى والجرحى

تم خلالها استخدام تكتيكات جديدة وطائرات شراعية

وتوغلت بعمق لم يحدث منذ نصف قرن

حيث وصل عناصر القسام إلى مستوطنات في غلاف غزة.

قبيل ملامسة أقدامهم الأرض شرعوا في إطلاق النار

لإشاعة الخوف والرعب عبر رشاشات

حملوها معهم على متن هذه الطائرات الشراعية الصغيرة.

معهم انطلق هجوم لعناصر أخرى على الأرض

باستخدام دراجات نارية، و شاحنات صغيرة

بعد تفجير السياج الحديدي أو إزاحته بجرافات.

توغل في العمق بخطة استراتيجية غير مسبوقة

بوسائل شبه بدائية في مفهوم العمل العسكري

لم تنفع معه القبة العسكرية ولا أحدث عناصر الترسانة العسكرية.

حماس نشرت بالتزامن مع العملية مقاطع فيديو سابقة لعناصرها

وهم يتدربون على الطائرات الشراعية السريعة قبل تنفيذ الهجوم.

خبراء عسكريون إسرائيليون يتحدثون عن أدلة قوية

على الفشل الإستخباراتي الذريع في اسرائيل

في استشعار العملية عالية التنسيق.

السخط والغضب يتعاظم كلما اتضحت ملامح هذه الطائرات الشراعية

التي اختراعها مهندس النازا الأمريكية فرانسيس روجالو عام 1960

تم تطويرها ...لكنها تظل بدائية وبعيدة كل البعد عما وصلت إليه الصناعة العسكرية في العالم في الوقت الراهن