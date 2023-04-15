بعد دعوات لمبايعته.. الصدر يأمر بتجميد تياره ويتبرأ من "أهل القضية"

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يفاجئ أتباعه بقرار تجميد التيار الذي يتزعمه وإيقاف أنشطته عامًا كاملًا،

وبرر الصدر قراره لوجود من أسماهم بالمفسدين داخل التيار، ووصف قيادته له بالخطيئة في ظل وجود بعض الموبقات بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ظهور حراك ما يسمّى بـ "أصحاب القضية"، وهم مجموعة متشددة معروفة بتبجيلها للصدر حتى أنها زعمت أنه "الإمام المهدي المنتظر" عند الشيعة، وطالبت الناس بمبايعته، ما أثار جدلًا واسعًا.

وكان صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، قد أعلن إلغاء زعيم التيار الصدري اعتكافًا مفترضًا في مسجد الكوفة بسبب "أهل القضية" الذين أعلنوا تحشيد جماهيرهم لبيعة الصدر.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر متزعم "أصحاب القضية" حيدر الأمين الملقب بـ"حذام" وهو يطالب بما أسماه بإنهاء عزلة "المصلح الأمين" وتطبيق عدله، بينما دعا رجل دين في مقطع آخر لإعلان البيعة لمقتدى الصدر على أنه هو الإمام المنتظر.

يذكر أن "الصدر" كان قد هاجم في أحد خطاباته، في وقت سابق، هذه الدعوة، مؤكدًا براءته من أتباعها، ومتهمًا إياهم بالكذب.