حرب الحدود تعود.. تفاصيل أخطر مواجهة بين الجيشين الهندي والصيني

حرب الحدود تعود.. اشتباكات جديدة بين القوات الهندية والصينية في قطاع تاوانج بولاية أروناتشال براديش الهندية، أسفرت عن إصابات بين الجانبين. وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن جنودا صينيين عبروا المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع القوات الهندية. المواجهة بين القوتين جرت في 9 ديسمبر الماضي، بحسب وسائل إعلام هندية، ولم تدم طويلا، بعد تدخل قادة الجيش في البلدين لعقد اجتماع تهدئة. ويعد هذا أول اشتباك من نوعه بعد المواجهات العنيفة في وادي جالوان بمنطقة لاداخ في 15 يونيو 2020، التي قتل فيها 20 جنديًا هنديًا وتكبدت الصين عددا من الضحايا لم يُكشف عنه.