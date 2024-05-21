من هم الأمريكيون الثلاثة المتورطون بمحاولة الانقلاب في الكونغو؟

" محاولة انقلاب باءت بالفشل وأحبطت في مهدها نُفذت على يد مجموعة بينهم 3 أمريكيين " هذا ما أعلنته حكومة الكونغو الديمقراطية التي أكدت أنها اعتقلت 40 شخصا من جنسيات عدة بعد هجوم مسلح استهدف مقر إقامة وزير الاقتصاد الواقع على مقربة من " قصر الأمة " وآخر استهدف مقر إقامة نائب رئيس الوزراء

المتهم الرئيسي في تنفيذ الانقلاب وقيادته يدعى كريستيان مالانغا يبلغ من العمر 41 عاما، وكان قد أنشأ منظمة سياسية بين الشتات الكونغولي في أمريكا، وأعلن نفسه حينها رئيسا للكونغو في المنفى، و هو كونغولي الأصل فيما لم يتم التأكد من حصوله على الجنسية الأمريكية، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست التي أشارت إلى أن كريستيان قُتل بعد مقاومة الحراس ..

المتهم الثاني يدعى تايلور تومسون والذي لم يتضح ما إذا كان من بين الذين اعتقلوا أو قتلوا بعد الهجوم، فيما أوضح تقرير آخر لأفريكا نيوز أن المتورط الثالث هو نجل مالانغا البالغ من العمر 21 عامًا، الذي قيل إنه يمارس لعبة كرة قدم في مدرسة بولاية يوتا