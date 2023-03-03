مصريون يروون تفاصيل مثيرة لتعرضهم للنصب من "هوج بول"

بعدما خسر آلاف المصريين أموالهم، انهالت الاستغاثات من تعرضهم لما وصفوه بعملية نصب واسعة عبر منصة إلكترونية، فيما تحدث عدد منهم لـ"إرم نيوز" كاشفين تفاصيل مثيرة.

منصة "هوج بول" عرفت نفسها على أنها مختصة بالاستثمار، وفكرة عملها تقوم على حث العميل على دفع مبلغ من المال من خلال محفظة إلكترونية، ليعود إليه مرة أخرى مع أرباحه.

استطاعت المنصة جذب أعداد كبيرة من المصريين، بعدما أعلنت عن أرباح خيالية، ليتفاجأ الجميع بإغلاقها.

حلم الثراء السريع كان المحرك الأساسي للكثيرين، والذي استغلته المنصة لإيهام الناس بتكوين ثروة بالدولار، ما دفع البعض للاقتراض أو بيع أملاك شخصية للمشاركة في الاستثمار.

يقدر حجم ما جمعته المنصة من أموال بأكثر من 6 مليارات جنيه، فيما ينتظر هؤلاء الضحايا التحقيقات أملا في استرجاع أموالهم.