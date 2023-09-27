أمريكا على موعد مع شتاء مختلف والسبب ظاهرة النينيو.. فماذا نعرف عنها؟

مِنَ اَلْمُتَوَقَّعِ أَنْ يَكُونَ هَذَا اَلشِّتَاءُ مُخْتَلِفًا تَمَامًا عَنِ اَلسَّنَوَاتِ اَلْأَخِيرَةِ فِي أَمْرِيكَا؛ وَالسَّبَبُ يَعُودُ لِظَاهِرَةِ اَلنِّينْيُو.

اَلْمُنَظَّمَةُ اَلْعَالَمِيَّةُ لِلْأَرْصَادِ اَلْجَوِّيَّةِ أَوْضَحَتْ أَنَّ ظَاهِرَةَ اَلنِّينْيو تَحَدُثُ فِي اَلْمُتَوَسِّطِ كُلَّ سَنَتَيْنِ إِلَى سَبْعِ سَنَوَاتٍ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ نَمَطٍ مُنَاخِيٍّ يَحْدُثُ بِشَكْلٍ طَبِيعِيٍّ وَيَقْتَرِنُ بِارْتِفَاعِ دَرَجَاتِ حَرَارَةِ سَطْحِ اَلْمُحِيطِ فِي وَسَطِ وَشَرْقِ اَلْمَنَاطِقِ اَلِاسْتِوَائِيَّةِ فِي اَلْمُحِيطِ اَلْهَادِئِ، وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ لِهَذَا اَلنَّمَطِ آثَارٌ مُتَمَوِّجَةٌ عَلَى أَنْمَاطِ اَلطَّقْسِ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ اَلْعَالَمِ.

شَبَكَةُ "سِي أَنْ أَنْ" أَوْضَحَتْ أَنَّ اَلتَّنَبُّؤَاتِ اَلشَّتْوِيَّةَ اَلْمُبَكِّرَةَ اَلصَّادِرَةَ عَنْ مَرْكَزِ اَلتَّنَبُّؤِ اَلْمُنَاخِيِّ اَلتَّابِعِ لِلْإِدَارَةِ اَلْوَطَنِيَّةِ لِلْمُحِيطَاتِ وَالْغِلَافِ اَلْجَوِّيِّ تَحَمِلُ اَلْعَدِيدَ مِنَ اَلسِّمَاتِ اَلْمُمَيَّزَةِ لِفُصُولِ اَلشِّتَاءِ اَلنَّمُوذَجِيَّةِ لِظَاهِرَةِ اَلنِّينْيو؛ مَا يُنَبِّئُ بِحُدُوثِ تَغْيِيرَاتٍ قَادِمَةٍ فِي طَقْسِ اَلْوِلَايَاتِ اَلْمُتَّحِدَةِ، إِذْ سَيَكُونُ فَصْلُ اَلشِّتَاءِ هَذَا اَلْعَامِ اَلْأَوَّلَ مُنْذُ سَنَوَاتٍ قَلِيلَةٍ اَلَّذِي يَشْعُرُ فِيهِ سُكَّانُ بَعْضِ اَلْوِلَايَاتِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ بِآثَارِ هَذِهِ اَلظَّاهِرَةِ.

اَلْمَرْكَزُ بَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ ظَاهِرَةَ اَلنِّينْيو بَدَأَتِ اَلْعَامَ اَلْجَارِيَ فِي يُونْيُو، وَمِنَ اَلْمُتَوَقَّعِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً هَذَا اَلشِّتَاءِ وَتَسْتَمِرُّ عَلَى اَلْأَقَلِّ حَتَّى أَوَائِلِ اَلرَّبِيعِ اَلْمُقْبِلِ، وَقَدْ تَزِيدُ مِنْ فُرَصِ هُطُولِ اَلْأَمْطَارِ اَلشَّتْوِيَّةِ كَالْأَمْطَارِ اَلْمُتَجَمِّدَةِ وَالثُّلُوجِ وَالصَّقِيعِ.