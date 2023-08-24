الإعلامي الأردني علي أسعد يصدر كتابه الجديد ملخصا مسيرة كبيرة من الإبداع والتميز

تحاورت مع قلمي أيامًا وشهورًا بين مد وجزر.. حائرًا بين أن أمارس السياسة في الكتاب ولم يكن لي نصيب منها كالإعلام، أم أنحيها جانبًا إلى أجل غير مسمى؟..

بهذه الكلمات خط الإعلامي الأردني علي أسعد بداية سطور كتابه الجديد "ثمانية وخمسون عامًا من الإعلام والأعلام"، ملخصًا مسيرة كبيرة من الإبداع والتميز.

علي أسعد هذا الرجل الذي أمضى أكثر من نصف قرن من عمره وهو يعمل في مجال الإعلام، مذيعًا عشق صوته الجمهور، ومحاورًا فذًا لشخصيات عظام، ثم مدربًا تخرجت من بين يديه قامات إعلامية يشار إليها اليوم بالبَنان.

وأقيم في نقابة الصحفيين الأردنيين حفل إشهار كتاب "ثمانية وخمسون عامًا من الإعلام والأعلام" لعلي أسعد وسط حضور عدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين.

زملاء علي أسعد كانوا حاضرين حفل الإشهار مبدين سعادتهم بما خطّه في الكتاب لمسيرته الكبيرة.

وبعد هذه الخبرة الطويلة لعلي أسعد على مدار كل هذه العقود من الزمن مازال شغفه بالإعلام كبيرًا ولا يبخل على تلامذته بنصائحه في أي زمان أو مكان.