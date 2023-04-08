مسابقة عطر الكلام تحصد 6 شهادات من موسوعة غينيس

مسابقة "عطر الكلام" للقرآن الكريم والأذان، تحصد 6 شهادات من موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

إذ سُجلت أكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد المشتركين، وحصدت رقما قياسيا في عدد المشاركين، ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقما آخر هو أكبر المسابقات استقطابا للمشاركين في رفع الأذان، ورقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضا مسابقات الأذان.

وفاز الإيراني يونس شاهمرادي في فئة التلاوة، بمبلغ 3 ملايين ريال، والسعودي محمد آل الشريف بالمركز الأول في فئة الأذان بمبلغ مليوني ريال.

المسابقة التي تستهدف المواهب الصوتية المميزة في تلاوة القرآن، ورفع الأذان تنافس فيها 50 متسابقا بفرعي التلاوة والأذان من أصل أكثر من 50 ألف متسابق.