الفيلم التونسي "قدر".. سرد سينمائي يسبر أغوار النفس البشرية (فيديو إرم)

يغوص فيلم "قدر" للمخرجة التونسية إيمان بن حسين على امتداد ساعة و48 دقيقة في موضوعات حساسة ذات علاقة بـ "صنع" أقدار الشعوب من خلال الشبكات السريّة التي تتولى صنع أجندات وإستراتيجيات تسيير الشأن العام.

ويقوم الفيلم على ثنائية الخير والشر، والصراع الأزلي بين الجانب الوحشي والجانب الخيّر في الإنسان.

والفيلم من بطولة الممثلين التونسيين مهذب الرميلي، ووجيهة الجندوبي، ومعز القديري، ورياض حمدي، ورابعة السافي، إضافة إلى اللبنانية تقلا شمعون، التي عرفها المشاهد العربي من خلال مسلسل "عروس بيروت".

وتقول مخرجة الفيلم إيمان بن حسين، في حديث لـ "إرم نيوز"، إنّ هذا الفيلم الروائي يطرح جملة من التساؤلات ومن المكونات في تركيبة الإنسان لها علاقة بتسيير الأمور بصنع القدر، منها هل يولد الإنسان صفحة بيضاء؟ وهل الإنسان هو من يصنع الخير والشر؟ وهل الإنسان صانع لقدره أم أن هناك ظروفًا وسياقات أخرى تصنع قدر كل إنسان؟.