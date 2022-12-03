الفيلم التونسي "قدر".. سرد سينمائي يسبر أغوار النفس البشرية (فيديو إرم)
يغوص فيلم "قدر" للمخرجة التونسية إيمان بن حسين على امتداد ساعة و48 دقيقة في موضوعات حساسة ذات علاقة بـ "صنع" أقدار الشعوب من خلال الشبكات السريّة التي تتولى صنع أجندات وإستراتيجيات تسيير الشأن العام.
ويقوم الفيلم على ثنائية الخير والشر، والصراع الأزلي بين الجانب الوحشي والجانب الخيّر في الإنسان.
والفيلم من بطولة الممثلين التونسيين مهذب الرميلي، ووجيهة الجندوبي، ومعز القديري، ورياض حمدي، ورابعة السافي، إضافة إلى اللبنانية تقلا شمعون، التي عرفها المشاهد العربي من خلال مسلسل "عروس بيروت".
وتقول مخرجة الفيلم إيمان بن حسين، في حديث لـ "إرم نيوز"، إنّ هذا الفيلم الروائي يطرح جملة من التساؤلات ومن المكونات في تركيبة الإنسان لها علاقة بتسيير الأمور بصنع القدر، منها هل يولد الإنسان صفحة بيضاء؟ وهل الإنسان هو من يصنع الخير والشر؟ وهل الإنسان صانع لقدره أم أن هناك ظروفًا وسياقات أخرى تصنع قدر كل إنسان؟.
وتؤكد إيمان بن حسين أنّه خلافًا لما تم تداوله فإنّ الفيلم" لم يُمنع من العرض في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، التي انتظمت قبل شهر في تونس، وإنما رأت اللجنة أنّ الفيلم غير مناسب، واعتبرت أنّ "عدم مشاركة الفيلم في هذا المهرجان كان أمرًا إيجابيًا بالنسبة لي وساهم في نجاح الفيلم وشهرته وتسويقه وانتشاره".
ويحمل الفيلم عددًا من الرسائل، ركزت فيه المخرجة على الجانب الإنساني وعلى التركيبة النفسية للإنسان داخل ثنائية الخير والشر، وكيف تُصنع أقدار الأشخاص والشعوب، وتقول المخرجة إنّها ركزت خلال رؤيتها على هذه الجوانب بينما رأى الجمهور والنقّاد زوايا أخرى، وهذا يخدم الفيلم ويساهم في مزيد من نجاحه من خلال هذه القراءات المتعددة، بحسب تعبيرها.
ونفت إيمان بن حسين أن تكون قد تلقت تهديدات على خلفية طرح قضايا توصف بالجريئة في الفيلم، وقالت إنّ الفيلم لم يخضع إلى أي رقابة أو منع، لكنها اعتبرت أنّ بعض القراءات المقدّمة للفيلم على أنه يتناول ثالوث السياسة والمال والفساد تُعتبر مزعجة.
وأكدت المخرجة أنّه على الرغم من ذلك فإنّ تونس تعتبر بلدًا يحترم حرية التعبير في علاقة بالقطاع السينمائي، حيث يتم التطرق إلى مختلف الموضوعات بكل شفافية وحرية، وفق تأكيدها.
وأكدت بن حسين انّ لديها عدة عروض عربية وصلتها، وقالت إنها حريصة على عدم التسرّع وهي تدرس كل خطواتها بدقة، مشيرة إلى أنها بدأت بإخراج الأفلام الروائية القصيرة قبل أن تتجه نحو الأفلام الوثائقية، لتنطلق بعدها نحو إنتاج هذا الفيلم الروائي الطويل، معتبرة أنها نجحت فيما خططت له في مشوارها المهني.
واعتبرت أنّ المسؤولية كبيرة بعد النجاح الذي حظي به فيلم "قدر"، حيث أصبح الجمهور ينتظر أعمالها المقبلة، ما بات يفرض عليها إنتاج أعمال في مستوى فيلم "قدر" أو أفضل منه.
وأكدت أنها تجهز عملا سينمائيا عربيا، إضافة إلى مسلسل تونسي سيتم بثه خلال شهر رمضان المقبل.