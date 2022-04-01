البريكي: حل البرلمان أنقذ تونس من تجربة تهدد الأمن القومي (فيديو إرم)

أكد رئيس حركة ”تونس إلى الأمام“ عبيد البريكي أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيد القاضي بحل البرلمان أنقذ البلاد من الانجرار إلى مربع العنف والفوضى ومن تكرار السيناريو الليبي وتنازع الشرعيات، على حد قوله.

وقال البريكي في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“ إن قرار حل البرلمان ”كان من المفترض أن يتخذ مباشرة بعد 25 يوليو / تموز الماضي، مضيفا أن الإشكال في الأهداف المرجوة من إجراءات ما بعد 25 يوليو / تموز الماضي أنها كانت تتطلب حيزا زمنيا معينا، وأساسا لإجراءات مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن ملف الاغتيالات السياسية وإصلاح القضاء لأنه كان عنصر تعطيل أمام التقدم في معالجة ملفات الفساد وبعض الإجراءات الاجتماعية، لذلك ارتأى رئيس الجمهورية التجميد أولا“.

وأضاف البريكي: ”لكن ما عجّل بقرار الحل، الذي طالبنا به منذ البداية، هي المؤامرة التي حيكت أو كادت تُحاك ضد تونس“، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للبرلمان سبقته حملة تشويه كبيرة في الخارج وصرفت أموال وتم القيام باتصالات، وسبقته أيضا زيارة وفد من الخارجية الأمريكية، إضافة إلى إمضاء 23 عضوا في الكونغرس الأمريكي على بيان لوقف المساعدات الأمريكية إلى تونس، وتضييق الخناق من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتطبيق شروطه مقابل المساعدات، وما يعنيه ذلك من انعكاسات اجتماعية“.

وتابع البريكي أنه ”إذا استمر عمل البرلمان كان في البرنامج عزل الرئيس وإلغاء كل المراسيم وكانت تونس مهددة بالذهاب إلى سيناريو تنازع الشرعية وإلى التناحر كما حصل في بعض البلدان، (في إشارة ضمنية إلى ليبيا) الأمر الذي يهدد الأمن القومي“، بحسب تأكيده.

وأكد أنه ما لم يتم إيقاف هذا التوجه قد نرى مستقبلا حكومة أخرى، وبالتالي كانت تونس مهددة والأمن القومي مهدد، والرئيس، وفقا للفصل 72 من الدستور، هو المؤتمن على الأمن القومي واستمرار الدولة، وكان يجب أن يتدخل لوقف هذا المخطط ومنع الانجرار إلى مربع العنف الذي كان بالإمكان أن تنزلق إليه تونس، والذي يدفع إليه هؤلاء، وفق تعبيره.

واعتبر البريكي أنّ ”ما حصل في الاجتماع الأخير في البرلمان يعد من أكبر المؤامرات التي شهدتها تونس، وهذه المؤامرة لو نجحت واستمرت ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانجرت البلاد إلى مربع العنف والفوضى، يصعب الخروج منه“.

وردا على سؤال حول احتمال استجابة سعيد إلى الدعوات لإجراء انتخابات في أجل 90 يوما اعتبر البريكي أنّ إجراء الانتخابات في هذه الآجال أمر مستحيل، لأن هناك استحقاقات يجب أن تجري قبل الانتخابات، منها المحاسبة التي لم تنطلق فعليا رغم ثبوت تجاوزات، وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات بنفس المكونات الحالية وبنفس الآليات المعتمدة سابقا.