“العملة البلاستيكية” تثير استغراب المصريين (فيديو إرم)

تباينت تعليقات المصريين على توجه حكومة بلدهم لإصدار عملة بلاستيكية، في إطار مساعيها لإجراء تحولات عدة لسياستها النقدية والمالية بما يتوافق مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وتحدث مواطنون مصريون لـ”إرم نيوز” عن الجدوى من وراء إصدار تلك العملات البلاستيكية، ما بين توفير حجم الهدر في العملات الورقية التي تتعرض للتلف بشكل سريع، أو سهولة اقتنائها.

وعن طريقة تصميمها، تحدث المشاركون عن تصوراتهم لشكل العملة الجديدة، إذ جاءت التعليقات بين الساخرة لطريقة تصنيعها وتعليقات أخرى جادة عن الطريقة الموفرة في عمليات التصنيع.

وأعلن البنك المركزي المصري اعتزامه إصدار عملات بلاستيكية بحلول عام 2020، بهدف “تخفيض قيمة تكلفة طباعة النقود الورقية ولوجود درجة تأمين أعلى في هذا النوع من العملة”.