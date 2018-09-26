عجوز ألمانية تنشئ مدرسة لنشر التعليم بين أطفال الريف المصري مجانًا (فيديو إرم)

على ضفاف نهر نيل، اختارت ألمانية تدعى ديدي موقعًا هادئًا لرسو حلمها، الذي تحقق مصادفة حين قادها القدر إلى قرية تدعى “البحاروة” بمركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، لتنشئ مدرسة لتعليم الأطفال غير القادرين.

وبدأت القصة على غرار الرحالة، قبل أن تحوّل منزلها إلى مدرسة لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية ومن ثمّ تطورتْ إلى مدرسة شبه متكاملة تشمل اللغة الإنجليزية والعربية والأنشطة والابتكارات وكل ما يهم النشء من سن العامين وحتى الانتقال إلى المرحلة الابتدائية.

ديدي الألمانية التي استقر بها المقام في البحاروة بدأت الحديث في لقاء خاص مع “إرم نيوز” عن البدايات حين قدمت إلى مصر العام 2011، في زيارة إلى صديقتها المتزوجة من مصري في “البحاروة”، وسمعت عن رغبتهم في إنشاء مدرسة بتلك القرية الفقيرة، فراودها الحلم، وبدأت بمدرسة صغيرة، لتعليم الأطفال اللغة الإنجليزية، ثم القراءة واللعب وقراءة القصص.

وتُواصل ديدي التي كانت تحب التنقل وزيارة البلدان النائية والأكثر فقرًا، بأنّ خطاها حطت في البحاروة خارج حدود القاهرة بنحو أكثر من 75 كيلو مترًا.

وتابعت: “أريد أن أفعل شيئًا له قيمة في الحياة، أردت أن أغيّر العالم، التعليم هو السبب في التنمية وهذه هي الفكرة”.