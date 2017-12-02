سفارة الإمارات في القاهرة تحتفل بعيدها الوطني (صور وفيديو)

أقامت السفارة الإماراتية في القاهرة مساء السبت، احتفاًلا بمناسبة عيدها الوطني الـ46 الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام بحضور السفير جمعة الجنيبى، سفير الإمارات في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وحرص على حضور الاحتفال نخبة من الشخصيات العامة والوزراء والنواب والكتاب الصحفيين، على رأسهم طارق الملا وزير البترول وعمرو الجارحي وزير المالية ، ويحيى راشد وزير السياحة، ونبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، ومحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما حضر اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، والنائب محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، والمحامي الدولي خالد أبو بكر، وعضو مجلس النواب طارق الخولي.

وكان من ضمن الحضور أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والإعلامي عبد اللطيف المناوي، والفنانة حنان مطاوع، والإعلامي جمال الشاعر، ، والسفير محمد العرابي، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.

‎وبدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين لمصر والإمارات، والأغاني والأناشيد الوطنية الإماراتية وتقديم الفقرات الاستعراضية الفلكلورية، التي أثارت إعجاب المشاركين في الحفل.