صور.. محمود عبد العزيز يبدأ تصوير "جبل الحلال" السبت

البروفات ضمت جميع نجوم العمل، وهم محمود عبد العزيز ووفاء عامر وسلوى خطاب وطارق لطفي وكريم محمود عبد العزيز وأشرف عبد الغفور وهبة مجدي ومنال سلامة وايهاب فهمي ونهلة سلامة ونيرمين الفقي ورامي الطومباري ومحمد علي ومي سليم وخالد سليم وعلاء مرسي ومظهر أبوالنجا وأحمد فؤاد سليم ونيرمين ماهر، بوجود السيناريست ناصر عبد الرحمن ومدير التصوير طارق التلمساني والمخرج عادل أديب.

وحالياً يقوم مهندس الديكور فوزي العوامري ببناء الديكورات الداخلية للمسلسل.

وتدور قصة المسلسل حول رجل متعدد العلاقات النسائية مما يسبب له مشكلة تغير مجري حياته، وهو مسلسل كوميدي في نصفه الأول حتى تصاعد الأحداث.

وصرح منتجا العمل محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، أن هناك بعض الأحداث تستلزم السفر خارج مصر في إنكلترا و رومانيا وداخل مصر في شرم الشيخ والإسكندرية وأسوان والأقصر.

المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب في ثالث تعاون له مع محمود عبد العزيز بعد فيلم "ليلة البيبي دول" ومسلسل "باب الخلق".