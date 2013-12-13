صور ... "أليسكا" تقتلع 100 خيمة في مخيم للاجئين السوريين بالأردن

اجتاحت العاصفة الثلجية "إليسكا" الجمعة مخيم اللاجئين السوريين في الزعتري شرق العاصة الأردنية عمّان، مما تسبب في اقتلاع (100) خيمة ونقل سكانها إلى كرفانات وخيم أخرى.
وقال الناطق الإعلامي باسم المخيم غازي السرحان، إن الرياح الشديدة اقتلعت الخيم بعد أن داهمتها مياه الأمطار الغزيرة مصحوبة بالثلج والبرد، مما حدا بإدارة المخيم نقل العوائل لمدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم وآخرين تم نقلهم لخيم محاورة وكرفانات محاذية.
وأضاف السرحان في اتصال هاتفي مع (إرم) إن مساعدات عاجلة وصلت لإدارة المخيم تضم كرفانات خشبية وأخرى من الألمنيوم والحديد المقوى، وكان مصدرها (1500) كرفان من عُمان، و ( 1000) من السعودية و (500) من جمهورية تايوان.
ونفى السرحان ما تداولته وسائل إعلام محلية عن وفاة لطفل سوري في المخيم جراء موجة البرد التي تجتاج الأردن ومنها محافظة المفرق حين أقيم المخيم.
وبين أن إدارة المخيم اتخذت جملة من التدابير للتعامل مع العاصفة الثلجية، حيث تم تزويد المخيم بجرافتين ولودريّن في حال تراكم الثلوج وانغماس الخيم في الأتربة، كما تم افتتاح خيم كبيرة تتسع كل منها لـ (200) لاجىء وزودت بالأسرة والحرامات، نُقِل إليها حتى مساء الجمعة (15) عائلة كإجراء احترازي.