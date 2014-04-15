صور.. فستان ديانا كرزون يشعل "تويتر...

خطفت الفنانة ديانا كرزون أنظار جمهورها، من خلال نشرها صورا جديدة لها، على "تويتر"، وذلك أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير الخاص.
وأبهرت النجمة الأردنية متابعيها بإطلالتها الأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانا أسود مثير، يكشف عن مفاتنها، فضلا عن ألوان مكياجها الدافئة وتسريحة شعرها الجريئة، مما جعلها تبدو في مظهر مميز.
وانهالت التعليقات من قبل رواد صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين لها عن مدى إعجابهم بشكلها، حيث علق أحدهم قائلا: "والله طالعه خيال، الله يوفقك إن شاء الله للي يرضيه"، بينما كتب آخر:" جميلة بكل معنى الكلمة، الفستان تحفة، واللون حلو، إجمالا الصوره قمررة".