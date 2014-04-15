صور.. فستان ديانا كرزون يشعل "تويتر...

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الفنانة الأردنية تنشر صورا جديدة لها، أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير الخاص، وجمهورها يشيد بشكلها الجديد.