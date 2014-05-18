صور.. صحيفة إيرانية: ليلى حاتمي لم تحفظ مكانة بلادها في "كان"

قالت صحيفة "كيهان" الحكومية المحسوبة على المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن الممثلة ليلى حاتمي لم تحفظ مكانة إيران خلال مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي.

وأضافت الصحيفة في عددها، الأحد ، أنها: "ليست المرة الأولى التي لم تحترم فيها آداب وتقاليد وطنها خلال مشاركتها في المهرجانات الغربية".

وأشارت كيهان: "للأسف، السيدة ليلى حاتمي، التي كانت بطلة فيلم "المختومة" الذي يتحدث عن الصلاة، أصيبت بحالة فشل في الحفاظ على التقاليد الإيرانية"، مبينة أن الممثلين خلال مشاركتهم في مهرجانات الخارج هم: "سفراء بلادهم ويجب أن يحترموا التقاليد والعادات".

واختار منظمو مهرجان "كان" الـ 67 السينمائي في 28نيسان/ أبريل، لفنانة الإيرانية ليلى حاتمي كأحد حكماء القسم التنافسي في المهرجان الذي أقيم في الفترة من 15 وحتى 25 أيار/ مايو المقبل.