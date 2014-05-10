صور.. غادة عبد الرازق في كواليس "السيدة الأولى"

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة من الصور الجديدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي بصحبة فريق عمل مسلسلها الجديد "السيدة الأولى" في الأقصر.

وبدت معالم السعادة والمرح واضحة على وجوه كافة أفراد العمل، خاصة الفنانة غادة عبد الرازق، حيث ظهرت في الصور وهي في قمة سعادتها أمام النيل.

وتنافس متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي على كتابة التعليقات على الصور، حيث علق أحدهم قائلا: "أكيد العمل هيكون أكتر من رائع مدام روح المحبة بينكم بالتوفيق ان شاء الله"، بينما قال آخر: "غادة انتى مش قمر بالنسبة لى انتى ملاك قلبى.بعشق سحر جمالك يامنجتى".

يذكر أن مسلسل "السيدة الأولى" سيشارك في بطولته ممدوح عبد العليم وباسل خياط وأنوشكا وأحمد صيام وعبير صبري، والمسلسل من إخراج محمد بكير، وتأليف ياسر عبد المجيد وعمرو الشامي، ومن المقرر أن يعرض في رمضان القادم.