صور.. كيم كارداشيان تتلثم مع شقيقتيها

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، السبت، صوراً لها و شقيقتيها كلوي و كورتني، يبدون فيها ملثمات بعصبة تغطي الأنف و الفم.

واختارت كيم و كلوي اللون الوردي في حين فضلت كورتني اللون الأصفر، و أجمعت الشقيقات الثلاث على نقش "الجمجمة".

و جذبت الشقيقات كارداشيان اهتمام الإعلام عندما اجتمعن لتناول الغداء سوية الأسبوع الماضي، و ارتدت كيم سروالا جلدياً أحمر، و"بلايزر"، بينما اختارت كلوي أن ترتدي سروالاً قصيرا "الشورت"وكورتني فضلت القميص الشفاف.

وأجمعت الشقيقات الثلاث على تصاميم "يونانية" لأحذيتهن، أما الوالدة فكانت المميزة بإطلالة كلاسيكية بفستان و حذاء أسود.