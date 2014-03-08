صور: رغدة تستعيد أحمد زكي في "الغرفة 2229"

تعكف النجمة السورية رغدة، على تحويل مذكراتها عن رحلة مرض النجم المصري الراحل أحمد زكي إلى مسلسل وثائقي تلفزيوني من 30 حلقة، يحمل عنوان "الغرفة 2229".

والرقم المذكور هو رقم الغرفة التي رقد فيها زكي في مستشفى "دار الفؤاد"، التي شهدت أوقات عذاب وألم وأمل قرّبت رغدة من أحمد زكي بشكل لم يسبق له مثيل.

تؤدي رغدة في العمل دور الراوي، إضافة إلى محاورة شخصيات سياسية، وفنية، وإعلامية كانت على صلة بالفنان الراحل، وسيجري تصوير العمل بين مصر وباريس في أماكن الأحداث الحقيقية، مع تصوير مشاهد تستحضر النجم الأسمر. كما وتجري رغدة حالياً، اتصالات مع عدد من الفضائيات العربية لعرض عملها في الموسم الرمضاني المقبل.

وكانت رغدة أصدرت عام 2010 كتاباً حمل العنوان نفسه "الغرفة 2229"، روت فيه يوميات سنة وشهرين قضاها زكي في مستشفى "دار الفؤاد".

ورغم مرور كل هذه السنين، لم تعلن رغدة عن طبيعة العلاقة التي ربطتها بالنجم المصري، مع كل ما تردّد من أن الطرفين ارتبطا بعلاقة حب منذ مشاركتهما معاً في بطولة فيلم "إستاكوزا" وحتى يوم رحيله.

وكانت رغدة تحدثت عن علاقتها بأحمد زكي في برنامج "نورت مع أروى" عبر شاشة الـ"أم. بي. سي"، والذي انسحبت منه أثناء التصوير، في منتصف يناير الماضي، قائلة: أنا تيتمت من بعدك على المستوى النفسي، والحمد لله إنك ما "حضرتش الأيام الغبرة التي كنت تشتكي منها بقولك:"لن يقتلني مرض السرطان إنما لوعة البشر".